VIDEO: Paura sul ring per Joey Janela, da fuoco al suo stivale ma non riesce più a spegnerlo (Di domenica 22 maggio 2022) Paura per il noto wrestler indipendente Joey Janela. Il bad boy aveva preparato uno spot spettacolare quanto pericoloso per il suo match contro Drew Parker in occasione di GCW Maniacs, con un “Flaming Superkick” che è stato seguito da attimi di terrore. L’ex AEW, infatti, ha eseguito alla perfezione la mossa, ma il fuoco non si è estinto durante l’esecuzione, continuando a divampare sullo stivale di Janela che a quel punto ha cominciato ad aver Paura. Il wrestler ha battuto sul tappeto del ring il piede con frenesia, senza però alcun risultato. A salvare la situazione è intervenuto l’arbitro che ha versato una bottiglietta d’acqua sul piede di Janela, seguito da altri dello staff che hanno contribuito a spegnere il ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 22 maggio 2022)per il noto wrestler indipendente. Il bad boy aveva preparato uno spot spettacolare quanto pericoloso per il suo match contro Drew Parker in occasione di GCW Maniacs, con un “Flaming Superkick” che è stato seguito da attimi di terrore. L’ex AEW, infatti, ha eseguito alla perfezione la mossa, ma ilnon si è estinto durante l’esecuzione, continuando a divampare sullodiche a quel punto ha cominciato ad aver. Il wrestler ha battuto sul tappeto delil piede con frenesia, senza però alcun risultato. A salvare la situazione è intervenuto l’arbitro che ha versato una bottiglietta d’acqua sul piede di, seguito da altri dello staff che hanno contribuito a spegnere il ...

