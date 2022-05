Venezia-Cagliari | le formazioni ufficiali | all-in rossoblù

Leggi su 11contro11

(Di domenica 22 maggio 2022)e Genoa sono state le prime due squadre aritmeticamente retrocesse in Serie B, ma l’ultimo verdetto arriverà questa sera, al termine di Salernitana-Udinese e(di seguito ledella gara). In caso di vittoria dei granata, attualmente a +2 sui sardi, sarebbe automatica la retrocessione deinella serie cadetta. In caso di arrivo a pari punti si guarderebbe invece alla differenza reti complessiva, che al momento premia il. Gli isolani devono in ogni caso vincere a tutti i costi la sfida contro il, per mantenere vive le proprie speranze di salvezza. In Veneto, però, i sardi non hanno mai vinto contro i lagunari in Serie A nei 3 precedenti complessivi. Sia nella stagione 1998/99 che nella ...