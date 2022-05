(Di domenica 22 maggio 2022) Ieri pomeriggio il padre diè stato ospite diper raccontare la tragica morte del figlio, scatenando la reazione diche non ha trattenuto le lacrime ed è scoppiata are.perQuello che è successo aè frutto di una sanità che non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

matteorenzi : Una chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo. Partendo dall’immagine de “Il Mostro” che in questi anni mi hann… - iocosi_ : RT @heiimarta: Silvia Toffanin è una Maria De Filippi che ci ha creduto di più - blogtivvu : Silvia Toffanin piange per Michele Merlo: “Poteva salvarsi”, il doloroso ricordo a Verissimo – VIDEO… - L0VE4GAIN1ALL : silvia toffanin è l’incubo di tutti gli amiciani #Amici21 #Verissimo - Bianca81013965 : RT @heiimarta: Silvia Toffanin è una Maria De Filippi che ci ha creduto di più -

Non mi aspetto pi nulla Nel programma del sabato pomeriggio condotto dasu Canale 5, il pap dell'ex allievo di Amici, parla con il cuore in mano . passato quasi un anno dalla ...A un anno dalla scomparsa di Michele Merlo , in arte Mike Bird , cantante di Amici, il padre Domenico ha ricordato l'amato figlio alla trasmissione Verissimo davanti al microfono di. ...Il weekend è ormai arrivato e con esso anche i programmi che settimana dopo settimana sono soliti intrattenere i telespettatori. E’ questo il caso di Verissimo e Domenica In le cui conduttrici nel cor ...Gianluca Vacchi, Federica Pellegrini, Luigi Strangis, Maria Falcone, Mika: ecco tutti gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, in onda il 22 maggio su Rai 1.