Seguaci della setta Ramtha suicidi a Forlì: marito e moglie avevano in casa bunker per sopravvivere all'Apocalisse (Di domenica 22 maggio 2022) Lui e lei morti nella loro abitazione estiva nella frazione Spinello di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, nella valle del Bidente sull'appennino romagnolo. Forse i... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 22 maggio 2022) Lui e lei morti nella loro abitazione estiva nella frazione Spinello di Santa Sofia, in provincia di-Cesena, nella valle del Bidente sull'appennino romagnolo. Forse i...

Advertising

RomanatoM : RT @giulianol: I seguaci incrollabili della Lega non si accorgono di accettare gli stessi controfattuali fantastici applicati ai vaccini.… - ilgiornale : Paolo Neri e Stefania Platania, marito e moglie, erano seguaci della setta di Ramtha. Il biglietto d'addio accanto… - Vince08440165 : RT @giulianol: I seguaci incrollabili della Lega non si accorgono di accettare gli stessi controfattuali fantastici applicati ai vaccini.… - 1237171aa : RT @giulianol: I seguaci incrollabili della Lega non si accorgono di accettare gli stessi controfattuali fantastici applicati ai vaccini.… - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Marito e moglie seguaci Ramtha si sparano a Forlì: in casa un bunker per sopravvivere all'Apocalisse -