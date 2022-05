Milan campione d’Italia | Piazza Duomo esplode per scudetto – Video

Advertising

AntoVitiello : Tutto vero! #Milan campione d'Italia ?? - AntoVitiello : ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - GoalItalia : ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? - EdwinAdeS : CAMPIONE D'ITALIA !!! FORZA MILAN !!! - carlospetit : RT @tvdellosport: ?? ROMAGNOLI ALZA LA COPPA Il Milan è ufficialmente Campione d’Italia. Ad alzare la coppa il capitano Alessio Romagnoli… -

d'Italia, le immagini della ...d'Italia edizione 2021 - 22 Retrocedono in B: Venezia, Genoa e Cagliari. Per la serie B faranno di tutto per fare salire i l Monza (Berlusconi e il prode segugio Adriano Galliani). In ...Questa volta è vero, lo possiamo dire: il Milan è ufficialmente campione d'Italia, per la 19vesima volta nella sua storia. Nella giornata di oggi i rossoneri hanno espugnato il Mapei Stadium con un ...PREMIO ALBERTOSI – Dai tempi della stella (anno domini 1979, Enrico Albertosi tra i pali) il Milan non aveva un portiere Fenomeno con la F maiuscola come Mike Maignan. Forte tra i pali, bravo in ...