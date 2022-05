L' ambasciatore Zazo | ' Auspicabile uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina'

Advertising

chetempochefa : 'Per gli Ucraini è molto importante questo scambio di 'prigionieri', perchè Mariupol ormai è diventata una città ma… - chetempochefa : 'L'unico dato positivo che ci fa ben sperare è che da alcuni giorni il flusso delle persone che stanno rientrando è… - fabfazio : RT @chetempochefa: 'Per gli Ucraini è molto importante questo scambio di 'prigionieri', perchè Mariupol ormai è diventata una città martire… - AlBizzotto : RT @chetempochefa: 'L'unico dato positivo che ci fa ben sperare è che da alcuni giorni il flusso delle persone che stanno rientrando è magg… - fabfazio : RT @chetempochefa: 'L'unico dato positivo che ci fa ben sperare è che da alcuni giorni il flusso delle persone che stanno rientrando è magg… -

Ad affermarlo a Che Tempo Che Fa su Rai 3 è l'dell'Italia in Ucraina, Pier Francesco. "Sicuramente l'auspicio è che il trattamento riservato ai militari ucraini avvenga nel pieno ......Che Fa si parla di guerra e ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 22 maggio non poteva che esserci l'italiano in Ucraina. 'Un mese fa - ha esordito su Rai 3 Pier Francesco...Il notiziario di Tgs edizione del 22 maggio - ore 20.20 Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...“E’ fallito il blitz dei russi, gli attacchi su Kiev e Kharkiv sono falliti". Lo dice chiaramente Francesco Zazo, ambasciatore ...