L'agente di Lewandowski conferma: 'Il Bayern è il passato' (Di domenica 22 maggio 2022) L'agente di Robert Lewandowski, Pini Zahavi, ha rilasciato un'intervista alla Bild: "Per Lewandowski il Bayern ormai è storia.... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) L'di Robert, Pini Zahavi, ha rilasciato un'intervista alla Bild: "Perilormai è storia....

Advertising

Glongari : #Xavi conferma l’interesse e la trattativa per #Lewandowski da parte del #Barcelona. - Il Barça ha già un accord… - ChryTheking : RT @Erfaina1988: #Barcellona avrebbe raggiunto un accordo con #Lewandowski per un contratto di 3 anni con uno stipendio di € 9 milioni net… - lautaroiltoroo : RT @Erfaina1988: #Barcellona avrebbe raggiunto un accordo con #Lewandowski per un contratto di 3 anni con uno stipendio di € 9 milioni net… - Erfaina1988 : #Barcellona avrebbe raggiunto un accordo con #Lewandowski per un contratto di 3 anni con uno stipendio di € 9 mili… - Erfaina1988 : L’Agente di #Lewandowski è arrivato a #Barcellona -