Lacrime a Domenica In, Mara Venier si commuove: le parole toccanti di Mika (Di domenica 22 maggio 2022) A Domenica In c’è sempre spazio per tanto divertimento: con i suoi ospiti, Mara Venier non si risparmia mai e le battute sono all’ordine del giorno. Ma ci sono anche momenti toccanti, dove a prendere il sopravvento è la commozione. Ed è proprio il caso dell’intervista che ha visto protagonista Mika, un lungo intervento che è terminato con le Lacrime della conduttrice. Domenica In, l’intervista a Mika Cantante e artista a tutto tondo, ma anche grande showman: Mika è stato uno dei capisaldi dell’Eurovision Song Contest 2022 da poco conclusosi (con la strepitosa vittoria dell’ucraina Kalush Orchestra, che ha suscitato qualche polemica). Accanto a Laura Pausini e Alessandro Cattelan, ha portato in scena uno spettacolo davvero incredibile ... Leggi su dilei (Di domenica 22 maggio 2022) AIn c’è sempre spazio per tanto divertimento: con i suoi ospiti,non si risparmia mai e le battute sono all’ordine del giorno. Ma ci sono anche momenti, dove a prendere il sopravvento è la commozione. Ed è proprio il caso dell’intervista che ha visto protagonista, un lungo intervento che è terminato con ledella conduttrice.In, l’intervista aCantante e artista a tutto tondo, ma anche grande showman:è stato uno dei capisaldi dell’Eurovision Song Contest 2022 da poco conclusosi (con la strepitosa vittoria dell’ucraina Kalush Orchestra, che ha suscitato qualche polemica). Accanto a Laura Pausini e Alessandro Cattelan, ha portato in scena uno spettacolo davvero incredibile ...

Advertising

infoitcultura : Domenica In, Gianluca Vacchi in lacrime per la figlia nata con una malformazione - infoitcultura : Gianluca Vacchi a Domenica In in lacrime per la figlia nata con una malformazione - Gazzettino : #gianluca vacchi a #domenica in in lacrime per la figlia nata con una malformazione - infoitcultura : Mara Venier, a Domenica In lacrime in diretta e standing ovation: ecco perché - ilmessaggeroit : #gianluca vacchi a #domenica in in lacrime per la figlia nata con una malformazione -