Isola dei Famosi, cambia ancora la programmazione e sfida Domenica In (Di domenica 22 maggio 2022) L’Isola dei Famosi prosegue con il doppio appuntamento settimanale. Nelle passate settimane era trapelata l’indiscrezione relativa ad un cambio di programmazione e che avrebbe previsto una sola puntata settimanale. Pare però che oltre all’allungamento del reality, Ilary Blasi sia pronta a continuare anche con il raddoppio, ovvero con gli appuntamenti del lunedì e del venerdì... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 22 maggio 2022) L’deiprosegue con il doppio appuntamento settimanale. Nelle passate settimane era trapelata l’indiscrezione relativa ad un cambio die che avrebbe previsto una sola puntata settimanale. Pare però che oltre all’allungamento del reality, Ilary Blasi sia pronta a continuare anche con il raddoppio, ovvero con gli appuntamenti del lunedì e del venerdì... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

INFN_ : Più di 400 scienziati e scienziate riuniti per discutere i risultati più recenti nel campo dei rivelatori per la fi… - bellino_simona : @IsolaDeiFamosi Che teneri ?? sono due pulcini, Blind e una persona vera sull'isola,forse uno dei pochi,ha solo 20… - elenamicheli79 : RT @IsoleGrecheCom: Quando penso a ??????????????????, penso ad uno dei mari più belli della Grecia. Scopri ?????????????????? sul nostro sito internet ISO… - blogtivvu : Isola dei Famosi, cambia ancora la programmazione e sfida Domenica In #isola #domenicain - AngoloDV : Soleil Sorge pronta per l'Isola dei Famosi: i rumors #soleil #isola #isoladeifamosi2022 #soleilarmy… -