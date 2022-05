Ferrari Forever, auto da sogno in mostra in meno di due minuti (Di domenica 22 maggio 2022) Fino a febbraio 2023 a Modena è aperta la mostra Ferrari Forever . In esposizione auto da sogno come le 250 oppure la 308 Gtb. Ecco una breve rassegna di cosa è possibile vedere Leggi su video.gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Fino a febbraio 2023 a Modena è aperta la. In esposizionedacome le 250 oppure la 308 Gtb. Ecco una breve rassegna di cosa è possibile vedere

Advertising

Gazzetta_it : Ferrari Forever, auto da sogno in mostra in meno di due minuti - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: 'Ferrari Forever”: dalla 250 Europa alla 308 Gtb le classiche del Cavallino in mostra - Gazzetta_it : 'Ferrari Forever”: dalla 250 Europa alla 308 Gtb le classiche del Cavallino in mostra - Ellie_S5A7E : @shilreas Ferrari forever priority ? -