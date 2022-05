Dua Lipa, bikini mini e forme da paura: il video è bollente (Di domenica 22 maggio 2022) Dua Lipa si è ritagliata uno spazio dal suo tour per regalarsi una giornata in riva al fiume. Il bikini è da urlo: corpo da favola e addominali scopiti Si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 22 maggio 2022) Duasi è ritagliata uno spazio dal suo tour per regalarsi una giornata in riva al fiume. Ilè da urlo: corpo da favola e addominali scopiti Si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

planetmartina_ : Penso che venderò i biglietti per dua lipa a Milano perché non ho nessuno con cui andare mi vorrei ammazzare?? - DiegoASR86 : Dua Lipa sei Illegale e che cazzo - rtamacc : appena realizzato che dua lipa settimana prossima sarà a milano ce lo prendiamo un caffeeeeeè? - louuishands : ieri avevo un outfit pazzesco ma nelle foto uscivo cessissima mamma mia non potevo nascere dua lipa io non lo so - IlBuffi82 : Dua Lipa tu mi vuoi male. -