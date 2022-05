Dopo la Germania anche la Francia frena su una procedura accelerata per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue: “Ci vorranno 15-20 anni” (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo Berlino anche Parigi frena sui tempi per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. “Bisogna essere onesti. Se diciamo che l’Ucraina entrerà nell’Ue fra 6 mesi, un anno o 2 anni mentiamo. Non è vero. Si tratta senza dubbio di 15 o 20 anni, è molto lunga”. Lo ha detto oggi il nuovo ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune. Tre giorni fa il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva affermato davanti al Bundestag di non essere favorevole ad una procedura più rapida rispetto a quella standard per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue. “Che non ci sia alcuna scorciatoia per l’Ucraina è anche una questione di lealtà nei confronti dei sei Paesi dei Balcani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022)BerlinoParigisui tempi pernell’Unione europea. “Bisogna essere onesti. Se diciamo che l’Ucraina entreràfra 6 mesi, un anno o 2mentiamo. Non è vero. Si tratta senza dubbio di 15 o 20, è molto lunga”. Lo ha detto oggi il nuovo ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune. Tre giorni fa il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva affermato davanti al Bundestag di non essere favorevole ad unapiù rapida rispetto a quella standard per. “Che non ci sia alcuna scorciatoia per l’Ucraina èuna questione di lealtà nei confronti dei sei Paesi dei Balcani ...

