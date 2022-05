Advertising

HDMarsil : Comune di Torre Annunziata, camorra padrona tra parentele e connivenze - - Torrechannelit : Torre del Greco – Conciliazione Famiglia-lavoro. Comune e Ascom, verso un piano di welfare territoriale - StabiaChannel : #TerzaPagina #Conciliazione Famiglia-lavoro. Comune di Torre del Greco e Ascom, verso un piano di welfare territori… - DarioSaut : Comune di Torre Annunziata, camorra padrona tra parentele e connivenze - NapoliToday : #Cronaca Ecco perché è stato sciolto per mafia il consiglio comunale di Torre Annunziata -

...l'opera di riqualificazione di un angolo molto suggestivo del paese dove oltre allaRossa (...delle 'chat' moderne ! ' si legge a tal proposito sulla pagina Facebook istituzionale del... festival dedicato alla lettura, saranno le sale dellaViscontea e il cortile del palazzo ... Per divulgare e mostrare in anteprima le opere presentate, messi a disposizione daldegli spazi ...La storia antica della Puglia è segnata dalla costante inimicizia tra la città greca di Taranto, metropoli del Mediterraneo, e le popolazioni della Messapia, organizzate in tribù sotto il dominio di p ...Ieri gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Sorrento in particolare ...