Ciccone | ' La vittoria più bella | anche della maglia gialla al Tour'

(Di domenica 22 maggio 2022) Prima il lancio liberatorio degli occhiali a ridosso del traguardo, poi i singhiozzi e gli abbracci con i compagni nella tenda dietro al podio. È tornato il vero Giulio, per un giorno: "Questa ...

Eurosport_IT : Super Ciccone: cambia faccia alla seconda settimana e si prende Cogne! 3a vittoria italiana al Giro! ???????????… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ciccone: 'La vittoria più bella, anche più della maglia gialla al Tour' #Giro - paperone84 : RT @Eurosport_IT: Super Ciccone: cambia faccia alla seconda settimana e si prende Cogne! 3a vittoria italiana al Giro! ??????????? #EurosportC… - marco_1991_25 : RT @Eurosport_IT: Super Ciccone: cambia faccia alla seconda settimana e si prende Cogne! 3a vittoria italiana al Giro! ??????????? #EurosportC… - Gazzetta_it : Ciccone: 'La vittoria più bella, anche più della maglia gialla al Tour' #Giro -

È tornato il vero Giulio, per un giorno: "Questa è la miapiù bella, mi lascia una sensazione migliore sia rispetto alla maglia gialla vestita al Tour de France, sia ai primi ...... è autore dell'attacco che fa perdere contatto a Buitrago, portandosi dietro solo, che ... Unaper dispersione lungo la strada che porta a Cogne. La tappa odierna è nel segno del tre:...E' la sua terza vittoria nella Corsa Rosa, ottenuta a distanza di tre anni dall'ultimo successo. "Ho fatto solo quello che so fare" Dopo le lacrime all'arrivo e la premiazione, Giulio Ciccone ritrova ...a 27 anni Ciccone attende ancora di capire dove può realmente arrivare. «Ma non dite che sono l’erede di Vincenzo Nibali», dice. E ancora: «È stata la vittoria più bella. Vero, al ...