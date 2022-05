Che tempo che fa stasera su Rai 3: tutti gli ospiti del 22 maggio 2022 (Di domenica 22 maggio 2022) Una nuova serata in compagnia di Fabio Fazio su Rai 3. Sta per chiudersi una nuova stagione di Che tempo che fa, un altro anno di successi per il conduttore e tutta la squadra di Rai 3, un’altra stagione di successi e di ottimi ascolti, oltre che di grandi esclusive. Oggi domenica 22 maggio 2022 ci aspetta in diretta il penultimo appuntamento di Che tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, con una puntata nella quale si parlerà della guerra in Ucraina con contributi di numerosi intellettuali, giornalisti e inviati. Che tempo che fa anticipazioni: tutti gli ospiti del 22 maggio 2022 Ospite in esclusiva il divo di Hollywood e filantropo Richard Gere, fondatore della Gere Foundation, che lo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 22 maggio 2022) Una nuova serata in compagnia di Fabio Fazio su Rai 3. Sta per chiudersi una nuova stagione di Cheche fa, un altro anno di successi per il conduttore e tutta la squadra di Rai 3, un’altra stagione di successi e di ottimi ascolti, oltre che di grandi esclusive. Oggi domenica 22ci aspetta in diretta il penultimo appuntamento di CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, con una puntata nella quale si parlerà della guerra in Ucraina con contributi di numerosi intellettuali, giornalisti e inviati. Cheche fa anticipazioni:glidel 22Ospite in esclusiva il divo di Hollywood e filantropo Richard Gere, fondatore della Gere Foundation, che lo ...

