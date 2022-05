Austria | la scienziata Luisa Torsi premiata a Vienna con la Wilhelm Exner Medal

(Di domenica 22 maggio 2022) Un sistema bioelettronico che in pochissimo tempo è in grado di rilevare un singolo marcatore proteico o un virus in un campione di sangue o di saliva. Si chiama “Single Molecule digital assay” ed è la scoperta scientifica rivoluzionaria grazie alla quale la professoressa, docente ordinaria di Chimica dell’Università di Bari e vice presidente del Consiglio scientifico del Cnr, ha ricevuto, il 18 maggio scorso a, la. Si tratta del prestigioso riconoscimento conferito dallan Trade Association a scienziati e ricercatori, che si sono distinti, grazie alle loro sperimentazioni, per la portata economica e industriale dei loro studi di ricerca. La medaglia è stata assegnata negli anni anche a 23 premi Nobel. La professoressa ...

Advertising

... da Leonore Gewessler, Ministra federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia della Repubblica d'. Ad accompagnarla, tra gli altri, il ...... da Leonore Gewessler, Ministra federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia della Repubblica d'. Ad accompagnarla, tra gli altri, il ...Un sistema bioelettronico che in pochissimo tempo è in grado di rilevare un singolo marcatore proteico o un virus in un campione di sangue o di saliva. Si chiama “Single Molecule digital assay” ed è l ...La professoressa ordinaria di Chimica dell'Università di Bari e vice presidente del Consiglio scientifico del Cnr, ha ricevuto a Vienna la Wilhelm ...