Alessandra Moretti a Massimo Giletti: “Non tollero intromissioni nella mia vita privata”. Il conduttore replica: “Parlavo di amore come affetto sincero” (Di domenica 22 maggio 2022) “Alessandra Moretti è ancora innamorata di me, forse in parte anche io. So che non ci perderemo mai. Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato”. Queste le parole di Massimo Giletti al Corriere della Sera. E non è tardata ad arrivare la replica di Alessandra Moretti, affidata a una nota: “In merito all’intervista rilasciata oggi da Massimo Giletti sul Corriere della Sera, smentisco ogni affermazione riportata. Non tollero intromissioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) “è ancora innamorata di me, forse in parte anche io. So che non ci perderemo mai. Per lei provo un sentimento diche mi lega molto. È una donna cheha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato”. Queste le parole dial Corriere della Sera. E non è tardata ad arrivare ladi, affidata a una nota: “In merito all’intervista rilasciata oggi dasul Corriere della Sera, smentisco ogni affermazione riportata. Non...

Advertising

Corriere : La replica di Alessandra Moretti: «Da Giletti contro di me violenza intollerabile. Lo denuncio» - repubblica : Massimo Giletti: 'Alessandra Moretti è ancora innamorata di me'. Ma lei smentisce e annuncia una querela - Candid_S_Voce : Lo scontro tra Alessandra Moretti e Massimo Giletti - - StraNotizie : Massimo Giletti: 'Chiedo scusa ad Alessandra Moretti' - eurodeputatipd : RT @ale_moretti: Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli vengano coinvolti e citati in simili… -