5 anni fa la strage al concerto di Ariana Grande, le conseguenze del terribile evento hanno portato ad un’altra tragedia (Di domenica 22 maggio 2022) Esattamente 5 anni fa, il 22 maggio del 2019, un evento festoso come un concerto musicale, si è trasformato in una tragedia nel giro di pochi minuti. Ricordiamo il concerto di Manchester della cantante Ariana Grande, durante il quale ci fu un terribile attentato. E purtroppo le conseguenze dell’evento hanno portato ad un’altra tragedia. Ariana L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 22 maggio 2022) Esattamente 5fa, il 22 maggio del 2019, unfestoso come unmusicale, si è trasformato in unanel giro di pochi minuti. Ricordiamo ildi Manchester della cantante, durante il quale ci fu unattentato. E purtroppo ledell’adL'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - CarloVerdelli : Giovanni Falcone, il tanto che gli dobbiamo #oggisettimanale Per esempio: la verità su chi ha voluto Capaci e chi h… - Palazzo_Chigi : Draghi: A trent’anni dalla #StragediCapaci, il Governo ricorda con profonda commozione #GiovanniFalcone, la moglie… - marcodelucact60 : RT @LUCABRAMBILLA24: Morte improvvisa: tra i 20 e 50 anni è strage senza spiegazioni. Cosa sta succedendo? - eleonorecarb : RT @donTonio66: Oggi, 30 anni fa, la strage di #Capaci. 'L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la pro… -