Zeppieri-Hurkacz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di sabato 21 maggio 2022) Giulio Zeppieri sfiderà Hubert Hurkacz al primo turno del Roland Garros 2022. Debutto proibitivo per il tennista di Latina, protagonista di uno splendido percorso nelle qualificazioni in cui non ha mai perso neppure la battuta. C’è da dire però che il suo avversario, il polacco Hurkacz, pur essendo un ottimo giocatore come certificato dal ranking, predilige altre superfici. Secondo i bookmakers Zeppieri partirà sfavorito, ma la versione apprezzata a Roma contro Khachanov lascia ben sperare, magari anche per strappare un set. Tra i due giocatori, divisi da oltre 200 posizioni in classifica, non ci sono precedenti. IL TABELLONE IL MONTEPREMI CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida andrà in scena lunedì 23 o martedì 24 maggio, con orario ancora da definire. ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Giuliosfiderà Hubertal primo turno del. Debutto proibitivo per il tennista di Latina, protagonista di uno splendido percorso nelle qualificazioni in cui non ha mai perso neppure la battuta. C’è da dire però che il suo avversario, il polacco, pur essendo un ottimo giocatore come certificato dal ranking, predilige altre superfici. Secondo i bookmakerspartirà sfavorito, ma la versione apprezzata a Roma contro Khachanov lascia ben sperare, magari anche per strappare un set. Tra i due giocatori, divisi da oltre 200 posizioni in classifica, non ci sono precedenti. IL TABELLONE IL MONTEPREMI CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida andrà in scena lunedì 23 o martedì 24 maggio, conancora da definire. ...

Advertising

FiorinoLuca : Jannik #Sinner giocherà al primo turno contro Bjorn Fratangelo. Giulio Zeppieri affronterà Hubert Hurkacz, mentre… - elena_g05 : RT @GeorgeSpalluto: Ecco gli ultimi accoppiamenti degli azzurri dopo le qualificazioni ???? (11)SINNER vs (Q)Fratangelo ???? (Q)ZEPPIERI vs (1… - solounastella : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner giocherà al primo turno contro Bjorn Fratangelo. Giulio Zeppieri affronterà Hubert Hurkacz, mentre Franco… - laurapetrarca2 : RT @GeorgeSpalluto: Ecco gli ultimi accoppiamenti degli azzurri dopo le qualificazioni ???? (11)SINNER vs (Q)Fratangelo ???? (Q)ZEPPIERI vs (1… - paoloangeloRF : Roland Garros: Zeppieri pesca Hurkacz, Agamenone trova McDonald· Sinner esordio con Fratangelo… -