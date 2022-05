Wimbledon, lo Slam più prestigioso “punito” dall’Atp per aver escluso i tennisti russi: non assegnerà punti per la classifica mondiale (Di sabato 21 maggio 2022) Quest’anno Wimbledon non vale “nulla”: nessun punto assegnato in classifica, si giocherà solo per la gloria. L’Atp, l’organizzazione che gestisce il circuito mondiale, ha deciso di “punire” l’All England Club che organizza il torneo sull’erba londinese. Eccolo, il risultato dell’esclusione di tennisti russi e bielorussi dalla manifestazione: un autentico disastro politico e sportivo, da cui escono tutti sconfitti, organizzatori, giocatori e tifosi. Lo scorso 20 aprile Wimbledon aveva annunciato il bando per i giocatori russi e bielorussi, creando un vero e proprio caso mondiale: il tennis è una delle poche discipline a non aver escluso gli atleti russi, un po’ per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Quest’annonon vale “nulla”: nessun punto assegnato in, si giocherà solo per la gloria. L’Atp, l’organizzazione che gestisce il circuito, ha deciso di “punire” l’All England Club che organizza il torneo sull’erba londinese. Eccolo, il risultato dell’esclusione die bielodalla manifestazione: un autentico disastro politico e sportivo, da cui escono tutti sconfitti, organizzatori, giocatori e tifosi. Lo scorso 20 aprileaveva annunciato il bando per i giocatorie bielo, creando un vero e proprio caso: il tennis è una delle poche discipline a nongli atleti, un po’ per ...

