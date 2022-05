Vaiolo delle scimmie, Vella: “Non può contagiare come Covid” (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non siamo di fronte a una nuova pandemia. Il virus del Vaiolo delle scimmie, è conosciuto, in Africa, da tempo. Non preoccupa particolarmente rispetto al rischio di propagazione perché per infettarsi i contatti devono essere molto stretti, come nei rapporti sessuali. Non ci sono gli stessi pericoli di una trasmissione aerea, che facilita la corsa del virus, come per Sars-Cov-2”. A tranquillizzare, attraverso l’Adnkronos Salute, l’infettivologo Stefano Vella, docente di Salute Globale all’università Cattolica di Roma. “A dispetto del nome, come già è stato spiegato in questi giorni -aggiunge Vella – non parliamo di un’infezione pericolosa come quella causata dal Vaiolo. La malattia è lieve e abbiamo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non siamo di fronte a una nuova pandemia. Il virus del, è conosciuto, in Africa, da tempo. Non preoccupa particolarmente rispetto al rischio di propagazione perché per infettarsi i contatti devono essere molto stretti,nei rapporti sessuali. Non ci sono gli stessi pericoli di una trasmissione aerea, che facilita la corsa del virus,per Sars-Cov-2”. A tranquillizzare, attraverso l’Adnkronos Salute, l’infettivologo Stefano, docente di Salute Globale all’università Cattolica di Roma. “A dispetto del nome,già è stato spiegato in questi giorni -aggiunge– non parliamo di un’infezione pericolosaquella causata dal. La malattia è lieve e abbiamo, ...

