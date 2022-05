Un' insegnante di sostegno e un' assistente sociale arrestate per maltrattamenti su un' alunna autistica

Advertising

qn_carlino : Macerata, studentessa autistica maltrattata. Arrestate insegnante di sostegno e assistente - Luca66260484 : @Osservatoremis1 Considerando che giochi con gente che ha il certificato per l’insegnante di sostegno, beh direi ch… - CarlinoMacerata : Macerata, studentessa autistica maltrattata. Arrestate insegnante di sostegno e assistente - viveremacerata : Maltrattamenti su un'alunna disabile: ai domiciliari un'insegnante di sostegno e un'assistente sociale… - boni_castellane : @tsolignani @ProfCampagna mai entrare nel merito con questo. è un insegnante di sostegno. -

TOLENTINO - Un'insegnante di sostegno e un'assistente sociale sono state arrestate dai carabinieri per maltrattamenti su un'alunna autistica. Le indagini sono partite nel mese di marzo su segnalazione di un'... La segnalazione è arrivata da una professoressa, così i carabinieri hanno documentato con le telecamere le vessazioni, le umiliazioni e le botte inflitte alla ragazza ... TOLENTINO - Un'insegnante di sostegno e un'assistente sociale sono state arrestate dai carabinieri per maltrattamenti su un'alunna disabile. Le indagini sono partite nel mese di marzo ...