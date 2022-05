Un'anziana è stata legata e rapinata alle porte di Roma (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Hanno legato e immobilizzato una 69enne e, subito dopo, l'hanno rapinata di 10 mila euro in preziosi. È avvenuto venerdì alle 21.30 a Fidene, quartiere alla periferia di Roma. Secondo i primi accertamenti gli autori della rapina sono tre cittadini nordafricani che, dopo essersi introdotti nell'appartamento, hanno immobilizzato la donna e hanno iniziato a frugare nei cassetti. La 69enne si è poi liberata e i ladri, dopo aver rubato alcuni gioielli, sono fuggiti. La donna non ha subito alcuna violenza. Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica insieme ai colleghi del distretto Fidene e della squadra mobile. Rmc/Nat Leggi su agi (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Hanno legato e immobilizzato una 69enne e, subito dopo, l'hannodi 10 mila euro in preziosi. È avvenuto venerdì21.30 a Fidene, quartiere alla periferia di. Secondo i primi accertamenti gli autori della rapina sono tre cittadini nordafricani che, dopo essersi introdotti nell'appartamento, hanno immobilizzato la donna e hanno iniziato a frugare nei cassetti. La 69enne si è poi liberata e i ladri, dopo aver rubato alcuni gioielli, sono fuggiti. La donna non ha subito alcuna violenza. Sul posto è intervenuta la Polizia scientifica insieme ai colleghi del distretto Fidene e della squadra mobile. Rmc/Nat

