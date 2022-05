**Ucraina: Stefania Craxi, 'mai cambiata linea Berlusconi, ha fatto ieri sera una nota precisa'** (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - ''ieri sera Berlusconi ha fatto una nota dove la sua posizione è ben spiegata. La posizione di Berlusconi non è mai cambiata, filoatlantismo e condanna dell'aggressione russa all'Ucraina. C'è una nota molto precisa fatta ieri sera, ripeto, dal presidente di Fi. Berlusconi dà voce anche ai tanti che hanno a cuore la pace". Lo ha detto ai microfoni di Radio uno la senatrice azzurra Stefania Craxi, neo presidente della commissione Esteri di palazzo Madama, commentando le parole di Silvio Berlusconi alla convention di Fi a Napoli sul conflitto in Ucraina. "Sarebbe ora -ha sottolineato ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - ''haunadove la sua posizione è ben spiegata. La posizione dinon è mai, filoatlantismo e condanna dell'aggressione russa all'Ucraina. C'è unamoltofatta, ripeto, dal presidente di Fi.dà voce anche ai tanti che hanno a cuore la pace". Lo ha detto ai microfoni di Radio uno la senatrice azzurra, neo presidente della commissione Esteri di palazzo Madama, commentando le parole di Silvioalla convention di Fi a Napoli sul conflitto in Ucraina. "Sarebbe ora -ha sottoto ...

