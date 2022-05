Torino, scontro frontale con un Tir: muore sul colpo automobilista 75enne (Di sabato 21 maggio 2022) Tragedia nel Torinese. Un uomo è morto nello scontro frontale tra un auto e un Tir. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 21 maggio, in via Poirino, tratto della ex statale 29, a ... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022) Tragedia nel Torinese. Un uomo è morto nellotra un auto e un Tir. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 21 maggio, in via Poirino, tratto della ex statale 29, a ...

Advertising

fattoquotidiano : “Le guerre non si fanno soltanto con le armi, ma anche con le rispettive propagande”. Gian Giacomo Migone introduce… - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: “Le guerre non si fanno soltanto con le armi, ma anche con le rispettive propagande”. Gian Giacomo Migone introduce co… - UnoNemoNessuno : RT @fattoquotidiano: “Le guerre non si fanno soltanto con le armi, ma anche con le rispettive propagande”. Gian Giacomo Migone introduce co… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: “Le guerre non si fanno soltanto con le armi, ma anche con le rispettive propagande”. Gian Giacomo Migone introduce co… - OVenini : RT @fattoquotidiano: “Le guerre non si fanno soltanto con le armi, ma anche con le rispettive propagande”. Gian Giacomo Migone introduce co… -