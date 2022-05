Spalletti: “Koulibaly è incedibile. Ho detto si alla permanenza di Ospina e Mertens” (Di sabato 21 maggio 2022) Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia. Di seguito le parole del tecnico di Certaldo. Raggiunta la Champions in anticipo, potete proiettarvi al futuro e ci sono stati diversi incontri. Che Napoli dobbiamo aspettarci? “E’ una domanda alla quale è difficile rispondere ora, se non impossibile. La competitività di una squadra dipende da molti fattori come ben sapete, per noi serve la capacità di rinnovarsi in una situazione di fine ciclo. C’erano diversi a scadenza di contratto e poi alcuni che hanno un’età, come qualcuno, e la società valuta anche queste cose qui. Bisogna andare a rinnovarsi restando competitivi. Koulibaly molto chiacchierato, lei ha le catene a portata di mano? “Anche l’anno scorso si parlava di tante cessioni, ma poi non è successo. Solo quelli a scadenza ... Leggi su seriea24 (Di sabato 21 maggio 2022)ha parlato in conferenza stampavigilia della gara contro lo Spezia. Di seguito le parole del tecnico di Certaldo. Raggiunta la Champions in anticipo, potete proiettarvi al futuro e ci sono stati diversi incontri. Che Napoli dobbiamo aspettarci? “E’ una domandaquale è difficile rispondere ora, se non impossibile. La competitività di una squadra dipende da molti fattori come ben sapete, per noi serve la capacità di rinnovarsi in una situazione di fine ciclo. C’erano diversi a scadenza di contratto e poi alcuni che hanno un’età, come qualcuno, e la società valuta anche queste cose qui. Bisogna andare a rinnovarsi restando competitivi.molto chiacchierato, lei ha le catene a portata di mano? “Anche l’anno scorso si parlava di tante cessioni, ma poi non è successo. Solo quelli a scadenza ...

