Spalletti: «In alcuni momenti mi è sembrato che la squadra non credesse fino in fondo allo scudetto» (Di sabato 21 maggio 2022) Domani si gioca l’ultima partita di campionato. Il Napoli affronterà lo Spezia in trasferta. Oggi l’allenatore, Luciano Spalletti, ha presentato il match in conferenza stampa. Rispondendo alle domande dei giornalisti, è tornato anche sul calo della squadra nel momento in cui era in lotta per lo scudetto. «Se i tifosi sono venuti di più allo stadio è merito della qualità di gioco dei ragazzi e dell’amore della città per il calcio e i colori della sua squadra, perché anche quando restano a casa, poi, stanno male i napoletani, si percepisce benissimo. E’ stato solo un momento dove, per reazione rabbiosa, hanno detto che non venivano, per staccarsi dal troppo amore che li faceva stare male. I calciatori hanno espresso qualità e fatto tanti bellissimi gol. E’ chiaro che poi tutti vorremmo vincere e che la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022) Domani si gioca l’ultima partita di campionato. Il Napoli affronterà lo Spezia in trasferta. Oggi l’allenatore, Luciano, ha presentato il match in conferenza stampa. Rispondendo alle domande dei giornalisti, è tornato anche sul calo dellanel momento in cui era in lotta per lo. «Se i tifosi sono venuti di piùstadio è merito della qualità di gioco dei ragazzi e dell’amore della città per il calcio e i colori della sua, perché anche quando restano a casa, poi, stanno male i napoletani, si percepisce benissimo. E’ stato solo un momento dove, per reazione rabbiosa, hanno detto che non venivano, per staccarsi dal troppo amore che li faceva stare male. I calciatori hanno espresso qualità e fatto tanti bellissimi gol. E’ chiaro che poi tutti vorremmo vincere e che la ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @napolista: #Spalletti: «In alcuni momenti mi è sembrato che la squadra non credesse fino in fondo allo scudetto» In conferenza stampa:… - napolista : #Spalletti: «In alcuni momenti mi è sembrato che la squadra non credesse fino in fondo allo scudetto» In conferenz… - antonio_gaito : RILEGGI LIVE - #Spalletti: 'Domani #Ghoulam capitano, #Insigne out. Alcuni a fine ciclo, ci rinnoveremo. Abbiamo 3-… - LoSpallettiano : @giovwastaken A parer mio con un offerta da 100 milioni va venduto subito Osimhen visto che nonostante alcuni gol d… - Andrea842631710 : @MrOnadde @simodihno10 @ENN3___ non riesco bene ad esprimermi, perché anche guardando l’annata non so chi dei due a… -