Sofiia | la rifugiata ucraina che trova l' amore a Bradford | Tony la ospita e dopo 10 giorni lascia moglie e figli

Advertising

infoitestero : Sofiia, la rifugiata ucraina che trova l'amore a Bradford: Tony la ospita e si innamorano -

...- come riportato dal The Sun " è stata ospitata in casa da Tony , 29 anni, e dalla moglie Lorna , 28, genitori di due figli. Un giorno dopo l'altro l'affinità tra Tony e la giovane......- come riportato dal The Sun " è stata ospitata in casa da Tony , 29 anni, e dalla moglie Lorna , 28, genitori di due figli. Un giorno dopo l'altro l'affinità tra Tony e la giovane...È accaduto nel Regno unito, esattamente a Bradford (West York) dove un padre ha lasciato moglie e due figli per una rifugiata ucraina ... Tony Ganett (29 anni) e Sofiia Karkadym, fuggita ...In soli 10 giorni, Sofiia Karkadym , 22enne di Leopoli, è passata da rifugiata a compagna di vita dell’uomo che l’ha ospitata.