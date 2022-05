Sarà un fine settimana di caldo rovente (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Sole, afa e caldo estivo, con temperature ben al di sopra della media stagionale: fine settimana rovente, in Italia, con l'anticiclone "Hannibal" a piena potenza. Poi da martedì prossimo potrebbero ribaltarsi le condizioni meteo con l'ingresso di una perturbazione atlantica che porterà temporali sparsi e tempo instabile da nord a sud. Gli esperti del sito Il Meteo.it spiegano che "mentre sull'Italia è presente un'onda anticiclonica, a est avviene l'opposto - spiega il metereologo Mattia Gussoni - con una discesa di aria polare che sta mantenendo valori decisamente sotto la media in Turchia, Ucraina e localmente in Grecia. Un'altra ondulazione 'fredda' si sta preparando dall'Atlantico a scendere verso il Portogallo e potrebbe attivare la prossima settimana un drastico cambiamento anche ... Leggi su agi (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Sole, afa eestivo, con temperature ben al di sopra della media stagionale:, in Italia, con l'anticiclone "Hannibal" a piena potenza. Poi da martedì prossimo potrebbero ribaltarsi le condizioni meteo con l'ingresso di una perturbazione atlantica che porterà temporali sparsi e tempo instabile da nord a sud. Gli esperti del sito Il Meteo.it spiegano che "mentre sull'Italia è presente un'onda anticiclonica, a est avviene l'opposto - spiega il metereologo Mattia Gussoni - con una discesa di aria polare che sta mantenendo valori decisamente sotto la media in Turchia, Ucraina e localmente in Grecia. Un'altra ondulazione 'fredda' si sta preparando dall'Atlantico a scendere verso il Portogallo e potrebbe attivare la prossimaun drastico cambiamento anche ...

