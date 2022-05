Rinnovo Sarri, vertice in agenda: la situazione in casa Lazio (Di sabato 21 maggio 2022) Il Rinnovo di Sarri tiene banco in casa Lazio. A fare il punto della situazione è stato il noto esperto di mercato Pedullà Il Rinnovo di Sarri tiene banco in casa Lazio. A fare il punto della situazione è stato il noto esperto di mercato Pedullà. «In agenda vertice per il famoso Rinnovo. E comunque per un mercato in linea con le sue esigenze tecniche». Insomma, la fumata bianca potrebbe davvero arrivare a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Ilditiene banco in. A fare il punto dellaè stato il noto esperto di mercato Pedullà Ilditiene banco in. A fare il punto dellaè stato il noto esperto di mercato Pedullà. «Inper il famoso. E comunque per un mercato in linea con le sue esigenze tecniche». Insomma, la fumata bianca potrebbe davvero arrivare a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Sarri-#Lotito: in agenda vertice per il famoso rinnovo. E comunque per un mercato in linea con le sue esigenze tecniche - CalcioNews24 : #Lazio, vertice in programma per il rinnovo di #Sarri ?? - 45acpjoe : RT @AquilottoEddy: Se la firma arriverà sarà il tassello per continuare a costruire un bel progetto di Sarrilandia alla #Lazio col Comandan… - AquilottoEddy : Se la firma arriverà sarà il tassello per continuare a costruire un bel progetto di Sarrilandia alla #Lazio col Com… - LazioINA : RT @AlfredoPedulla: #Sarri-#Lotito: in agenda vertice per il famoso rinnovo. E comunque per un mercato in linea con le sue esigenze tecniche -