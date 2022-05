Radio My School, Ministero dell’istruzione e studenti in prima fila per la web radio per lo sport a scuola (Di sabato 21 maggio 2022) Una web radio dedicata allo sport scolastico realizzata insieme al Ministero dell'Istruzione con rubriche tematiche, collegamenti in diretta e interviste. ''radio-My School sport'', il progetto che ha coinvolto l'Ipseoa ''Vincenzo Gioberti'' di Roma e ha portato alla realizzazione di una vera e propria redazione composta da studentesse e studenti nell'ambito di un Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, è stato presentato oggi a Fiera Didacta Italia 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 21 maggio 2022) Una webdedicata alloscolastico realizzata insieme aldell'Istruzione con rubriche tematiche, collegamenti in diretta e interviste. ''-My'', il progetto che ha coinvolto l'Ipseoa ''Vincenzo Gioberti'' di Roma e ha portato alla realizzazione di una vera e propria redazione composta da studentesse enell'ambito di un Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, è stato presentato oggi a Fiera Didacta Italia 2022. L'articolo .

