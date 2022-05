“Quel che resta del giorno”: la raffinatezza del cinema di James Ivory (Di sabato 21 maggio 2022) Stasera in tv su La7 “Quel che resta del giorno“, un ritratto della nobiltà inglese ma con il marchio di fabbrica del regista James Ivory. È un film del 1993 tratto dal romanzo omonimo di Kazuo Ishiguro (1989). Alla 66ª edizione degli Oscar, venne candidato ad otto premi (tra cui miglior film) ed ha una delle migliori interpretazioni di Anthony Hopkins ed Emma Thompson. Scopriamo qualcosa in più su questa rinomata pellicola. Il film parla di sacrificio, emozioni mai espresse, sguardi e rimpianti. Ambientato nell’Inghilterra del 1930 il maggiordomo Mr. Stevens (Hopkins) per trent’anni ha servito con cieca fedeltà a costo della sua felicità, Lord Darlington, ed ora tra i flashback fa un bilancio dei momenti più significativi della sua vita, ricordando con rimpianto l’amore provato verso Miss Kenton ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Stasera in tv su La7 “chedel“, un ritratto della nobiltà inglese ma con il marchio di fabbrica del regista. È un film del 1993 tratto dal romanzo omonimo di Kazuo Ishiguro (1989). Alla 66ª edizione degli Oscar, venne candidato ad otto premi (tra cui miglior film) ed ha una delle migliori interpretazioni di Anthony Hopkins ed Emma Thompson. Scopriamo qualcosa in più su questa rinomata pellicola. Il film parla di sacrificio, emozioni mai espresse, sguardi e rimpianti. Ambientato nell’Inghilterra del 1930 il maggiordomo Mr. Stevens (Hopkins) per trent’anni ha servito con cieca fedeltà a costo della sua felicità, Lord Darlington, ed ora tra i flashback fa un bilancio dei momenti più significativi della sua vita, ricordando con rimpianto l’amore provato verso Miss Kenton ...

