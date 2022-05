Advertising

Adnkronos : Budanov: '#Russia perderà e #Ucraina si riprenderà tutti i territori temporaneamente occupati'. - GiampaoloScopa : Budanov: 'La Russia perderà e l'Ucraina si riprenderà tutti i territori temporaneamente occupati'. - StefaniaFalone : Putin in un vicolo cieco, 007 di Kiev: «Non può fermare la guerra e non può vincerla» - g_zerbato : RT @Adnkronos: Budanov: '#Russia perderà e #Ucraina si riprenderà tutti i territori temporaneamente occupati'. - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Budanov: '#Russia perderà e #Ucraina si riprenderà tutti i territori temporaneamente occupati'. -

'si è meso in uncieco. Non può fermare la e non può vincerla. Non può vincere per motivi oggettivi. E, per ... 'Di tutte le opzioni cheaveva prima della guerra, ha scelto la più brutale e ...Il presidente russo Vladimir 'si è messo in uncieco. Non può fermare la guerra e non può vincerla. Non può vincere per motivi oggettivi. E, per fermarsi, deve ammettere che la Russia non è questo stato grande e forte ...«Putin si è meso in un vicolo cieco. Il Gur, afferma, ha un'ampia rete di agenti in Russia e segue da vicino Putin e gli altri leader russi «La guerra di tutti gli ucraini». «Chi può obbligare l'Ucrai ...Il presidente russo Vladimir "Putin si è messo in un vicolo cieco. Non può fermare la guerra e non può vincerla. Non può vincere per motivi oggettivi. E, per fermarsi, deve ammettere che la Russia non ...