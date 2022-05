“Puoi chiamare chi ti pare, con me non viaggi”: il sindacalista Aboubakar Soumahoro discriminato da un tassista a Roma (Di sabato 21 maggio 2022) “Puoi chiamare chi ti pare, con me non viaggi”. Queste le parole che un tassista, alla stazione Termini di Roma, ha rivolto ad Aboubakar Soumahoro, attivista e dirigente sindacale italo-ivoriano della Usb, famoso per le sue battaglie in favore dei diritti dei braccianti al Sud. Aboubakar, che ha poi denunciato tutto su Facebook, ha dichiarato che l’autista, dopo avergli rifiutato la corsa – accampando per di più scuse poco credibili – ha fatto salire a bordo una “signora bianca”. “Alla mia richiesta di una spiegazione sul suo atteggiamento, mi ha risposto che aveva finito la corsa e che era diretto a casa sua”, ha spiegato sui social. “Solo che pochi secondi dopo lo stesso autista faceva salire una signora “bianca” senza aver ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) “chi ti, con me non”. Queste le parole che un, alla stazione Termini di, ha rivolto ad, attivista e dirigente sindacale italo-ivoriano della Usb, famoso per le sue battaglie in favore dei diritti dei braccianti al Sud., che ha poi denunciato tutto su Facebook, ha dichiarato che l’autista, dopo avergli rifiutato la corsa – accampando per di più scuse poco credibili – ha fatto salire a bordo una “signora bianca”. “Alla mia richiesta di una spiegazione sul suo atteggiamento, mi ha risposto che aveva finito la corsa e che era diretto a casa sua”, ha spiegato sui social. “Solo che pochi secondi dopo lo stesso autista faceva salire una signora “bianca” senza aver ...

ienablinski : RT @aboubakar_soum: 'PUOI CHIAMARE CHI TI PARE, CON ME NON VIAGGI', mi ha detto ieri sera a Roma un tassista (ho numero licenza e targa per… - Luca80093108 : RT @aboubakar_soum: 'PUOI CHIAMARE CHI TI PARE, CON ME NON VIAGGI', mi ha detto ieri sera a Roma un tassista (ho numero licenza e targa per… - franca705 : RT @aboubakar_soum: 'PUOI CHIAMARE CHI TI PARE, CON ME NON VIAGGI', mi ha detto ieri sera a Roma un tassista (ho numero licenza e targa per…

