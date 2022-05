Milan | CdS | “Scudetto e cambio di proprietà”

Leggi su seriea24

(Di sabato 21 maggio 2022), CDS- Come scrive il CdS, dopo la partitailè pronto aldicon una acquisizione più avanti di altre. Nel calcio di oggi ildiè quasi necessario, molto spesso con fondi davvero interessati che sono davvero pronti ad un grande investimento che sia chiamain una grande città. Gli Arabi, sono stati davvero superati e adesso in pole per il. Ci sono i fondisti americani che sono pronti ad investire cifre folli per i rossoneri in questa occasione e in questo momento storico non proprio ottimale per nessuno.USA” scrive il Corriere dello Sport in apertura sul futuro del club rossonero. Clamoroso svolta alla vigilia della domenica ...