Meteo | il caldo africano è solo un assaggio | in arrivi picchi di 35 gradi

(Di sabato 21 maggio 2022) Ormai ilestivo è già arrivato sull’Italia e se pensavamo che le temperature, già alte, dei 28-30attuali fossero insostenibili, non immaginavamo che potesse peggiorare. L’anticiclone nord-sta spingendo una massa d’aria molto calda sulle nostre regioni al punto che le temperature sono da estate anticipata. Già in tantissimi stanno infatti affollando le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

LaStampa : Meteo, “Hannibal” porta temperature da caldo record ma da martedì cambia tutto: nubifragi, grandinate e maltempo - Agenzia_Ansa : Nel weekend arriva l’Anticiclone africano Hannibal e la prima forte ondata di caldo del 2022, il picco è atteso per… - ilovepisa : RT @flash_meteo: #meteo #toscana giornata soleggiata con temperature in lieve calo rispetto a ieri (fino a 28-29 °C). Più caldo domani con… - infoitinterno : Meteo, caldo intenso: da lunedì 23 maggio aumentano le temperature anche al Centro-Sud - infoitinterno : Il maggio più caldo della storia meteo italiana: nel weekend fino a 32 gradi in provincia di Macerata -

Ancora ila farla da protagonista in questo terzo sabato di Giro, con temperature che ... 193 Cees Bol (Team DSM)Santena: Sereno, 27°C. Vento: debole S - 5 km/h. Torino (17.10 circa, Arrivo)...Chiodetto di 3B: "Granin attesa dell'aria fresca prevista... Festival del Soccorso a San Giorgio Piacentino il 21 e 22 maggio: ospite il presidente nazionale di Anpas, Fabrizio ...L’anticiclone nord-africano resterà protagonista su tutta l’Italia pur spingendosi, tra lunedì 23 e martedì 24 maggio, verso il Centro-Sud e sulle Isole. Il caldo intenso proseguirà Emilia Romagna e a ...Hannibal non dà tregua: previsioni meteo con caldo torrido. Sarà una domenica più tipica di luglio che di maggio a livello meteorologico, per le anomale temperature causate dalla prima ondata di ...