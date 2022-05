'L'Eredità - Una sera insieme', lo speciale di beneficienza questa sera alle 21 su Rai 1 (Di sabato 21 maggio 2022) L'Eredità, andrà in onda con una puntata speciale questa sera in prima serata su Rai 1. Il game show condotto da Flavio Insinna e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, torna con una puntata ... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) L', andrà in onda con una puntatain primata su Rai 1. Il game show condotto da Flavio Insinna e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, torna con una puntata ...

Advertising

schiva_questa : @ComunistaRosso @Cemil2010 @irachetirigira Putin è un ex comunista del kgb. Ciò nondimeno, attribuirgli una qualche… - monica_quaglia : Stasera, su Rai1, alle 21,25, ci attende @insinnaflavio con L'Eredità una sera insieme, una puntata speciale in cui… - schiva_questa : @ComunistaRosso @irachetirigira Che la smettiate di stupirvi e quindi indirettamente di attribuire una qualche ered… - _fiorucci : RT @PartitoRadicale: Questo discorso è stato fatto da Marco Pannella in vista dei referendum dell'11 giugno 1995. Sono passati 6 anni dal… - VincenzoScardi5 : “L’eredità una sera insieme” non ci poteva essere nome più insulso per una prima serata del sabato #Rai1 #tv -