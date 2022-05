Lazio, Strakosha ai saluti: verso la Premier League! (Di sabato 21 maggio 2022) Thomas Strakosha è pronto a lasciare la Lazio a fine stagione. Il portiere albanese, in scadenza di contratto, non rinnoverà con i biancocelesti e andrà in Premier League. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, il giocatore ha trovato un accordo con il Fulham, per lui è pronto un contratto di quattro anni, restano da limare gli ultimi dettagli. Thomas Strakosha Lazio Il calciatore è in rosa dal 2012 e con la Primavera della Lazio ha vinto un Campionato e una Coppa Italia. Dopo una breve parentesi alla Salernitana, nella stagione 2015/2016, era tornato stabilmente alla Lazio dove ha vissuto sei lunghe stagioni. Con i biancocelesti due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, oltre a più di 200 presenze. Dalla prossima stagione un’avventura tutta nuova ... Leggi su rompipallone (Di sabato 21 maggio 2022) Thomasè pronto a lasciare laa fine stagione. Il portiere albanese, in scadenza di contratto, non rinnoverà con i biancocelesti e andrà inLeague. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, il giocatore ha trovato un accordo con il Fulham, per lui è pronto un contratto di quattro anni, restano da limare gli ultimi dettagli. ThomasIl calciatore è in rosa dal 2012 e con la Primavera dellaha vinto un Campionato e una Coppa Italia. Dopo una breve parentesi alla Salernitana, nella stagione 2015/2016, era tornato stabilmente alladove ha vissuto sei lunghe stagioni. Con i biancocelesti due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, oltre a più di 200 presenze. Dalla prossima stagione un’avventura tutta nuova ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @FulhamFC, operazione in chiusura per #Strakosha - laziopress : Calciomercato Lazio, Di Marzio: “Operazione Strakosha in chiusura” - CalcioNews24 : #Strakosha verso il #Fulham ?? - PisuDavi : #Calciomercato #Fulham - in chiusura per #Strakosha - LazioNews_24 : #Strakosha, vicina la chiusura con il #Fulham -