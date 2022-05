Italiani rapiti in Mali | parla il fratello di lui | ' Abbiamo paura | sono in mano a gente pericolosa'

(Di sabato 21 maggio 2022) I trein, una coppia e il figlio dei due, non hanno ancora dato loro notizie. E tra i famigliari serpeggia la preoccupazione. 'perché sappiamo che chi ha preso i ...

I trein Mali, una coppia e il figlio dei due, non hanno ancora dato loro notizie. E tra i famigliari serpeggia la preoccupazione. 'Abbiamo paura perché sappiamo che chi ha preso i nostri ...L'altro figlio della coppia di, rapita in Mali con il fratello, è atteso lunedì mattina in Farnesina. Salvo cambi di programma, secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine alla famiglia, Daniele incontrerà chi si ...Abbiamo paura perché sappiamo che chi ha preso i nostri familiari è molto pericoloso': Vito Langone, raggiunto dall'Ansa, ha espresso così tutta la .... La sorella: era felicissimo 'Era felicissimo, s ...Alla convention a Napoli di Forza Italia è intervenuto a sorpresa sul palco il noto attore Ronn Moss, interprete di Ridge a Beautiful.