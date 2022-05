GP Spagna | FP3 | Leclerc davanti a Verstappen ed alle Mercedes

(Di sabato 21 maggio 2022) Ancora Charlesa tutti nella terza sessione di prove libere del GP di. Il monegasco si è preso nuovamente la testa della classifica come avvenuto in FP1 ed FP2, un buon ...

Ancora Charles Leclerc davanti a tutti nella terza sessione di prove libere del GP di. Il monegasco si è preso nuovamente la testa della classifica come avvenuto in FP1 ed FP2, ... queste...Classifica piloti - Calendario e risultati F1, Ferrari: novità e aggiornamenti per il Gp di2022. Ecco quali sono Sainz avverte: "Con queste auto avremo problemi fisici" Live. Orari tv. Oggi ...Alessandro Secchi | Da Barcellona - Charles Leclerc fa sua anche la terza sessione di prove libere del GP Spagna 2022 con la Ferrari F1-75. Il monegasco gira ...A Barcellona, nelle FP3 del GP di Spagna, il miglior tempo è di Leclerc, a seguire Verstappen e Russell. Alle 16 le qualifiche.