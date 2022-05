Fabiàn Ruiz in bilico | il centrocampista del Napoli nel mirino di tre big europee

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 21 maggio 2022) Ilconcluderà la stagione 2021-22 domani alle ore 12:30, quando scenderà in campo per la sfida contro lo Spezia in terra ligure. Il campionato ha già sancito la partecipazione delalla prossima Champions League, pur lasciando qualche rimpianto in ottica scudetto. A campionato finito, come già anticipato da De Laurentiis, tutti gli occhi saranno puntati sul calciomercato. L’estate delsi preannuncia rovente, in quanto più di un calciatore dovrà scegliere se stare ancora all’ombra del Vesuvio o lasciare la squadra azzurra. Koulibaly Mertens (Getty Images)Tra questi nomi figura anche quello di. Ilspagnolo, in scadenza nel 2023, sembrerebbe l’indiziato numero 1 a lasciare. Come riportato da Il Mattino le ...