Deejay Ten 2022 Firenze | strade chiuse | info e parcheggi

Advertising

qn_lanazione : La #DeejayTen di #Firenze: tutte le info: strade chiuse, parcheggi, orari - in_appennino : RT muoversintoscan '?? Oggi pomeriggio #21maggio a #Firenze la partita Fiorentina-Juventus. Sempre nel pomeriggio to… - muoversintoscan : ?? Oggi pomeriggio #21maggio a #Firenze la partita Fiorentina-Juventus. Sempre nel pomeriggio torna la corsa 'Cento… - MarathonWorld1 : Deejay Ten Firenze: strade chiuse e divieti: L'elenco delle strade chiuse e dei divieti in occasione della Deejay T… - muoversintoscan : ?? Domani sera #21maggio a #Firenze la partita Fiorentina-Juventus. Nel pomeriggio torna la corsa 'Cento chilometri… -

Domenica 22 maggio torna la festa del running con Radio ...Lignano: iscrizioni e percorsi. Appuntamento il 10 settembre Aperte le iscrizioni per la seconda edizione dellaa Lignano. La corsa sarà di sera, alle 18. Tutte le info. DI ...Firenze, 21 maggio 2022- Domenica 22 maggio appuntamento con la Deejay Ten a Firenze. Dopo le limitazioni degli ultimi due anni, torna la festa di Radio Deehay che coniuga musica a corsa. Dieci o cinq ...Il prossimo fine settimana sono in programma diversi appuntamenti sportivi e scattano anche i divieti per il traffico. Domani sera allo stadio si disputa l’ultima partita del campionato di serie A Fio ...