Clarissa Selassié si è rifatta: come sta adesso (Di sabato 21 maggio 2022) Clarissa Selassié si è operata al seno: come sta ora Una delle tre sorelle Selassié, Clarissa, si è operata di recente. La vippona, infatti, era scomparsa dai social per qualche giorno, proprio perché avrebbe dovuto affrontare un’operazione chirurgica che l’avrebbe costretta a un po’ di riposo. A distanza di cinque giorni, Clarissa Selassié è tornata L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 21 maggio 2022)si è operata al seno:sta ora Una delle tre sorelle, si è operata di recente. La vippona, infatti, era scomparsa dai social per qualche giorno, proprio perché avrebbe dovuto affrontare un’operazione chirurgica che l’avrebbe costretta a un po’ di riposo. A distanza di cinque giorni,è tornata L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

andreastoolbox : #Clarissa Selassié si è rifatta: come sta adesso - bsilvia15 : Le selassie dovevano vincere per portare i soldi a casa perché c’era bisogno —> Clarissa ci si rifà il seno. Ho detto tutto #GFvip - infoitcultura : Clarissa Selassiè, l’ex gieffina ci svela i motivi della sua assenza social - MassiMarz74 : A me spiace che rimaniate delusi dal mio scrivere ma le sorelle Selassiè e Clarissa in primis si stanno mettendo ne… - ParliamoDiNews : Clarissa Selassie sparita dopo il GfVip. `Mi sono rifatta il seno`, com`è oggi – Libero Quotidiano #RussiaUcraina… -

Clarissa Selassié del GF Vip si è rifatta, 'Guardate il mio nuovo seno': le Perchè è sparita Clarissa Clarissa Selassiè in questo periodo era sparita dalla televisione in quanti ha fatto sapere di essersi sottoposta ad un intervento al seno. Negli scorsi giorni l'ex gieffina ... Clarissa Selassiè si è rifatta il seno: "Questa operazione mi ha cambiato la vita!" Clarissa Selassiè si è rifatta il seno Mi sono operata al seno qui a Roma, sono molto emozionata perché questa operazione mi ha cambiato la vita e sono molto felice. mi sono operata lunedì mattina e ... Gossip News Perchè è sparitaSelassiè in questo periodo era sparita dalla televisione in quanti ha fatto sapere di essersi sottoposta ad un intervento al seno. Negli scorsi giorni l'ex gieffina ...Selassiè si è rifatta il seno Mi sono operata al seno qui a Roma, sono molto emozionata perché questa operazione mi ha cambiato la vita e sono molto felice. mi sono operata lunedì mattina e ... Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere