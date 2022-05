Altro che Hannibal, cattive notizie: le ferie di giugno rischiano di saltare | Le previsioni preoccupano (Di sabato 21 maggio 2022) L’Italia è entrata nella morsa del caldo, con le temperature elevate che stanno ormai caratterizzando tutta la Penisola. Tutta colpa dell’anticiclone africano Hannibal, che ha fatto dimenticare i freddi della prima metà di maggio per far vivere agli italiani un primo deciso assaggio d’estate, con il termometro schizzato sopra i 30 gradi da Nord a Sud. Ma questo scenario è destinato a durare per molto? Possiamo ritenere ufficialmente cominciata l’estate 2022? In realtà non è proprio così, come precisano anche gli esperti di 3bmeteo. Stando al sito, infatti, questo grande caldo potrebbe scomparire nel giro di qualche giorno. Già dalla prossima settimana le temperature dovrebbero cominciare a scendere, tornando a livelli più consoni alle medie del periodo. Nel periodo compreso tra il 23 e il 29 maggio dovrebbero inoltre verificarsi una serie di piogge ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 21 maggio 2022) L’Italia è entrata nella morsa del caldo, con le temperature elevate che stanno ormai caratterizzando tutta la Penisola. Tutta colpa dell’anticiclone africano, che ha fatto dimenticare i freddi della prima metà di maggio per far vivere agli italiani un primo deciso assaggio d’estate, con il termometro schizzato sopra i 30 gradi da Nord a Sud. Ma questo scenario è destinato a durare per molto? Possiamo ritenere ufficialmente cominciata l’estate 2022? In realtà non è proprio così, come precisano anche gli esperti di 3bmeteo. Stando al sito, infatti, questo grande caldo potrebbe scomparire nel giro di qualche giorno. Già dalla prossima settimana le temperature dovrebbero cominciare a scendere, tornando a livelli più consoni alle medie del periodo. Nel periodo compreso tra il 23 e il 29 maggio dovrebbero inoltre verificarsi una serie di piogge ...

