Un day 1 pazzesco in Portogallo, comanda Elfyn Evans (Di venerdì 20 maggio 2022) La prima giornata del Rally del Portogallo prevedeva un menu di nove speciali, compresa la super speciale disputata ieri sera nel cuore di Coimbra per un totale di quasi 125 chilometri di speciali da percorrersi senza l’ausilio del service park. Alla vigilia questa era la giornata più temuta dai team e dai piloti e i Source Leggi su rallyeslalom (Di venerdì 20 maggio 2022) La prima giornata del Rally delprevedeva un menu di nove speciali, compresa la super speciale disputata ieri sera nel cuore di Coimbra per un totale di quasi 125 chilometri di speciali da percorrersi senza l’ausilio del service park. Alla vigilia questa era la giornata più temuta dai team e dai piloti e i Source

Advertising

Natalunaticaa : Appena terminato un open day per la magistrale e io sono in lacrime, pazzesco - FrishAvaccaduh : @Cusino94 Giocato su Xbox Series S al day one e aveva dei glitch grafici ogni tanto Infatti LiS2 secondo me è uno… - NelNomedi_Day : Che dire, @stefanenkon @sashasabbionii ,amore a prima vista??.Avete fatto un percorso pazzesco,a dire la verità un 2… - NelNomedi_Day : Che viaggio pazzesco è stato #pechinoexpress ???? Davvero IL Programma televisivo + bello in Italia..era la mia pri… -