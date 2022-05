Ultime Notizie Roma del 20-05-2022 ore 10:10 (Di venerdì 20 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presidente degli Stati Uniti Joe biden è partito per una missione in Corea del sud è in Giappone l’obiettivo del viaggio del capo della casa bianca e consolidare la leadership degli Stati Uniti in Asia dove la crescente potenza commerciale cinese sta minando il dominio di Washington ma l’attenzione dell’amministrazione americana E comunque focalizzata sulla guerra in Ucraina prima della partenza per l’Asia biden ha incontrato la prima ministra svedese Magdalena andersson e preside finlandese Scavolini sito dopo che essi hanno formalmente chiesto di aderire alla Nato Inoltre la Casa Bianca ha annunciato che biden firmerà mentre si trova in Asia il massiccio pacchetto di armi aiuti all’ucraina da 40 miliardi di dollari provato dal congresso firmare il disegno ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presidente degli Stati Uniti Joe biden è partito per una missione in Corea del sud è in Giappone l’obiettivo del viaggio del capo della casa bianca e consolidare la leadership degli Stati Uniti in Asia dove la crescente potenza commerciale cinese sta minando il dominio di Washington ma l’attenzione dell’amministrazione americana E comunque focalizzata sulla guerra in Ucraina prima della partenza per l’Asia biden ha incontrato la prima ministra svedese Magdalena andersson e preside finlandese Scavolini sito dopo che essi hanno formalmente chiesto di aderire alla Nato Inoltre la Casa Bianca ha annunciato che biden firmerà mentre si trova in Asia il massiccio pacchetto di armi aiuti all’ucraina da 40 miliardi di dollari provato dal congresso firmare il disegno ...

