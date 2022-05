Ue: Letta, 'convenzione europea per via diritto veto, unanimità condanna a paralisi' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "I veti nazionali sono un cappio che soffoca le ambizioni europee. Il no di Orban all'embargo petrolifero contro Mosca ne è l'ennesima prova. Serve una nuova convenzione europea per cambiare i Trattati. Votare all'unanimità su tutto significa condannarsi alla paralisi. Oggi su Faz". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "I veti nazionali sono un cappio che soffoca le ambizioni europee. Il no di Orban all'embargo petrolifero contro Mosca ne è l'ennesima prova. Serve una nuovaper cambiare i Trattati. Votare all'su tutto significarsi alla. Oggi su Faz". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

Advertising

TV7Benevento : Ue: Letta, 'convenzione europea per via diritto veto, unanimità condanna a paralisi' - - Wleimmersioni : RT @PaoloBorg: @rocco1909 'il 9 maggio, può partire la Convenzione per la riforma dei trattati, proprio con l’obiettivo di eliminare il mec… - rocco1909 : RT @PaoloBorg: @rocco1909 'il 9 maggio, può partire la Convenzione per la riforma dei trattati, proprio con l’obiettivo di eliminare il mec… - PaoloBorg : @rocco1909 'il 9 maggio, può partire la Convenzione per la riforma dei trattati, proprio con l’obiettivo di elimina… - zazoomblog : C.sinistra: Scotto bene Letta ora convenzione progressisti - #C.sinistra: #Scotto #Letta -