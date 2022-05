Advertising

AnsaRomaLazio : Ucraina:ustionato per salvare mamma,intervento per Vadim. Operato al Sant'Eugenio di Roma #ANSA -

È iniziato l'intervento, che durerà diverse ore, a Vadim, il ragazzo ucraino che ha riportato gravi ustioni nel tentativo di salvare la mamma. Il ragazzo sarà sottoposto all'intervento, delicato e ......spiegano che Vadim aveva provato a portare via la madre da un pullman andato a fuoco in. Curato a Roma Vadim, eroe a 17 anni In quel frangente il giovane era rimasto gravemente. E ...In maniera repentina la grammatica bellica sembra essere tornata a contaminare il nostro presente. L’irruzione di una guerra relativamente vicina ha destato l’opinione pubblica occidentale dal (...) ...MediWound dona il farmaco per le ustioni NexoBrid all'ospedale di Leopoli: il medicinale è a base di bromelina, che rimuove selettivamente l’area lesionata ...