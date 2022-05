Terremoti, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Crotone (Di venerdì 20 maggio 2022) commenta Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in provincia di Crotone. Il sisma è avvenuto alle 5:59 a una profondità di 22 chilometri. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 maggio 2022) commenta Unadi3.3 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indi. Il sisma è avvenuto alle 5:59 a una profondità di 22 chilometri. Il ...

Advertising

ferrante_pie : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Crotone #terremoto #Crotone - TerrinoniL : Terremoti: scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Crotone - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Crotone #terremoto #Crotone - MediasetTgcom24 : Terremoti, scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Crotone #terremoto #Crotone - Sisma2016 : RT @giornaleprociv: #Terremoti. Legnini: 'Dal 1968 a oggi danni per 190 miliardi di euro' ?? -