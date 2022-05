Scrive “Come uccidere tuo marito” e lui viene trovato ucciso, la giallista a processo: “Sono troppo vecchia, non ricordo cosa è successo” (Di venerdì 20 maggio 2022) Scrisse un racconto online su Come uccidere il marito e ora è a processo con l’accusa di aver assassinato davvero il suo consorte. La scrittrice statunitense 71enne Nancy Crampton-Brophy è apparsa questa settimana fa nell’aula principale del tribunale di Portland (Oregon) per rispondere dell’omicidio del marito, lo chef Daniel Brophy. Il corpo del 63enne venne trovato senza vita con due fori di pistola uno nella schiena e uno alla testa nel giugno 2018 tra i fornelli delle cucine dell’Oregon Culinary Institute dove insegnava. La donna, di professione scrittrice di romanzi gialli, venne ritenuta dalle autorità la prima e unica sospettata della morte del marito in quanto sarebbe stata la prima beneficiaria di una polizza di assicurazione sulla vita dell’uomo che le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Scrisse un racconto online suile ora è acon l’accusa di aver assassinato davvero il suo consorte. La scrittrice statunitense 71enne Nancy Crampton-Brophy è apparsa questa settimana fa nell’aula principale del tribunale di Portland (Oregon) per rispondere dell’omicidio del, lo chef Daniel Brophy. Il corpo del 63enne vennesenza vita con due fori di pistola uno nella schiena e uno alla testa nel giugno 2018 tra i fornelli delle cucine dell’Oregon Culinary Institute dove insegnava. La donna, di professione scrittrice di romanzi gialli, venne ritenuta dalle autorità la prima e unica sospettata della morte delin quanto sarebbe stata la prima beneficiaria di una polizza di assicurazione sulla vita dell’uomo che le ...

